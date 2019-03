Allarme scatta durante furto, arrestati

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Hanno scardinato il cancello d'ingresso di una ditta di Leini per rubare macchinari e caricarli su un furgone, ma sono stati bloccati dall'antifurto.

Un torinese di 33 anni e un bosniaco di 40 sono stati fermati dai carabinieri di Venaria per tentato furto aggravato in concorso e messi ai domiciliari. L'arresto è stato confermato dal gip del Tribunale di Torino. Un complice è stato denunciato per gli stessi reati.

Il 33enne è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale, perché, per sfuggire alle manette, ha cercato di colpire i carabinieri con calci e pugni. Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato due cacciaviti da taglio, due paia di guanti, una chiave svita bulloni. A chiamare le forze dell'ordine è stato un residente della zona che ha sentito l'allarme. I tre sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della ditta.