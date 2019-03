Zingaretti, criminale stop a bandi Tav

(ANSA) - TORINO, 4 MAR - "I bandi non si interrompano: sarebbe criminale pensare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro". Lo ha detto il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando della Tav al termine dell'incontro a Torino con il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. "La Tav è un simbolo di come non ci si deve comportare rispetto alle aspettative di futuro. Per nascondere una divergenza politica - ha aggiunto Zingaretti - ogni settimana se ne ascolta una e intanto il cantiere è fermo.

L'Italia sta pagando il costo della incertezza di una maggioranza parlamentare che non è unita e questo è inaccettabile".