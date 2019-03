Star Ma Li promuove Piemonte in Cina

(ANSA) - TORINO, 4 MAR - Il Piemonte ospita oggi e domani la star cinese Ma Li, attrice e conduttrice televisiva tra le più conosciute in patria. La sua presenza rientra nell'ambito del progetto Joint Promotion Platform - programma europeo di promozione turistica sul mercato cinese lanciato nel 2018 in occasione dell'anno del turismo Europa-Cina - a cui la Regione Piemonte ha aderito. Sarà coinvolta nella realizzazione di una serie di video in alcune suggestive location, realizzati da una troupe dell'edizione cinese della rivista Harper's Bazaar.

"Ospitare in Piemonte una personalità così conosciuta in Cina è una significativa opportunità di visibilità per i nostri territori - sostiene Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte - Un'attività importante, che si inserisce nella strategia di rafforzamento della nostra presenza sul mercato cinese, il primo al mondo in termini di spesa e il secondo più grande per i viaggi all'estero".