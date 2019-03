Real nel futuro,anche Allegri nel mirino

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - In Spagna da giorni si è tornato a parlare del futuro della panchina del Real Madrid, reduce da tre sconfitte casalinghe, un paio delle quali nel giro di tre giorni contro il Barcellona, fra Coppa del Re e Liga. Secondo As, difficilmente Santiago Solari rimarrà alla 'Casa Blanca': il giornale vicino alle vicende del club della capitale sostiene che il presidente Florentino Perez sta già pensando al futuro a medio e lungo termine. As mette in risalto nomi illustri per il futuro della panchina del Real, partendo dal tedesco Joachim Loew, attuale ct della Nazionale e campione del mondo nel 2014 a Rio, per proseguire con Massimiliano Allegri, considerato da più parti alla fine del ciclo con la Juventus. Un altro nome caldo è quello di Mauricio Pochettino, attuale tecnico del Tottenham Hotspur.