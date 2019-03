Primarie Pd nel Torinese,più 50mila voti

(ANSA) - TORINO, 4 MAR - Hanno superato quota 50 mila i votanti alle primarie del Pd a Torino e provincia. Il dato definitivo è di 51.091 votanti, di cui 22.780 nei seggi di Torino città. Il 2% in più rispetto alle primarie del 2017.

Anche nel torinese il voto ha premiato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che ha raggiunto il 67,26% dei consensi, seguito da Maurizio Martina con il 19% e Roberto Giachetti con il 13,29%.

"E' stato un ottimo risultato di partecipazione, una scelta netta che consente una gestione del partito forte ed unitaria", ha commentato il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. "E' un segnale che c'è voglia di riscossa nel popolo democratico", aggiunge senza svelare per chi ha votato.

"Mantengo la riservatezza - spiega, ne avevo parlato nei giorni scorsi con i tre candidati che hanno condiviso il mio atteggiamento in quanto sto lavorando a una costruzione unitaria ampia della coalizione", in vista delle elezioni regionali del 26 maggio.