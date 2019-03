Pjanic, decisioni arbitro da rispettare

(ANSA) - TORINO, 4 MAR - "Le decisioni dell'arbitro devono essere rispettate, così come i verdetti del campo". Il messaggio 'social' di Miralem Pjanic riassume gli episodi più caldi della partita di ieri sera a San Paolo che ha in pratica consegnato lo scudetto ai bianconeri. Il centrocampista bosniaco ha segnato il gol del vantaggio della Juventus sulla punizione per il fallo di Meret su Ronaldo, ed è poi stato espulso. "Passare dall'euforia per il gol, alla colpa di aver lasciato i compagni in 10, per tornare alla gioia di una vittoria fondamentale. - scrive Pjanic - Ovviamente chiedo scusa a tutti ed in ogni caso le decisioni dell'arbitro devono essere sempre rispettate, così come i verdetti del campo!".