Juventus: Khedira già tornato a Torino

(ANSA) - TORINO, 4 MAR - Sami Khedira è rientrato a Torino avendo terminato la convalescenza dopo l'intervento chirurgico per l'aritmia atriale riscontrata lo scorso 19 febbraio. Il centrocampista tedesco ha iniziato il percorso che lo riporterà in campo e nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori controlli clinici. La prognosi dopo l'intervento era stata fissata in 30 giorni.