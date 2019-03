Iren, la Storia a portata di clic

(ANSA) - TORINO, 4 MAR - La storia del gruppo Iren approda su internet. E' stata messa online la prima tappa del progetto Iren Storia, che intende rendere pubblico l'enorme patrimonio storico, culturale e archivistico della holding dell'energia, attualmente custodito nelle sedi di Torino, Genova, Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Il portale, all'indirizzo www.irenstoria.it, è un primo output, che sarà in continuo aggiornamento: per il momento comprende 691 schede descrittive (verbali, disegni tecnici, locandine), 853 riproduzioni digitali, 12 interviste a ex dipendenti.

"Si tratta - spiega il presidente Paolo Peveraro - di una iniziativa pensata per raccontare la storia del gruppo, dei territori in cui ha operato e delle donne e degli uomini che, con il loro lavoro, hanno contribuito alla crescita e al consolidamento delle sue aziende".

Iren Storia è stata concepita come un progetto partecipativo aperto, e i promotori invitano chi dispone di materiali interessanti a contattare gli archivisti a irenstoria@gruppoiren.it