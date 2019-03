Fondo innovazione, 1mld in tre anni

(ANSA) - TORINO, 4 MAR - Ammonta ad un miliardo, in tre anni, il Fondo nazionale innovazione. Risorse che il governo intende utilizzare per sostenere investimenti in start up e innovazione.

Lo ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo alle Ogr di Torino di fronte a operatori dell'innovazione, investitori, esperti e istituzioni. In sala anche la sindaca, Chiara Appendino, che ha aperto i lavori con un saluto. Presente anche Davide Casaleggio, presidente e fondatore dell'associazione Rousseau.

"Lanciamo un progetto strategico per i prossimi 15-20 anni almeno. Sono sicuro ci saranno tutte le condizioni per farlo partire entro maggio - annuncia Di Maio -. Questo fondo è strategico per il futuro dell'Italia e per aiutare i giovani a restare da noi. Bisogna tenere qui i giovani che abbiamo formato, bisogna che tutto il sistema lavori insieme per far lavorare i venture capital italiani e attrarre quelli stranieri.

Il tema è fare squadra, con grandi sgravi fiscali, per trasformare il primo miliardo in due miliardi".