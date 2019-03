'Dolci portici' apre primavera a Torino

(ANSA) - TORINO, 4 MAR - Il primo weekend 'ufficiale' della primavera profumerà di dolci a Torino, per la seconda edizione di 'Dolci portici', ideato dalla Fondazione Contrada Torino onlus, patrocinato e supportato dalla Città di Torino e interamente sostenuto dalla Camera di commercio di Torino. Da venerdì 22 a domenica 24 marzo si potranno scoprire, degustare e acquistare le creazioni degli artigiani cioccolatieri, pasticceri e gelatieri, nel tratto di via Roma compreso tra le piazze San Carlo e Castello.

A Palazzo Birago, sede della Camera di Commercio, incontri e lezioni con i maestri pasticceri e cioccolatieri, esperti del settori, critici enogastronomici e testimonial. Coinvolte tutte le associazioni di categoria, in collaborazione con le associazioni Portici e Gallerie di Torio e Caffè Storici e Salotti Sabaudi. Nelle vie del centro storico sono stati tracciati '4 Dolci Tour' "per fare scoprire gli angoli sconosciuti, gli artigiani d'eccellenza, mentre alcuni luoghi storici di Torino apriranno le porte al pubblico".