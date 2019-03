Di Maio a Torino presenta il Fondo nazionale innovazione - DIRETTA

Il vicepremier Luigi Di Maio è alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, dove questa mattina presenta il Fondo nazionale innovazione. Accolto dalla sindaca, Chiara Appendino, il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto in prima fila accanto alla prima cittadina senza rilasciare dichiarazioni a margine.

SEGUI LA DIRETTA



"Non è un caso celebrare questo fondo a quasi un anno dalla formazione del nostro governo. Magari sembrerà un tema di nicchia, ma il tema degli investimenti in tecnologia è fondamentale. Oggi è il primo atto, tutto girerà intorno a questo tema. Sarà al centro delle politiche del futuro". Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, alle Ogr di Torino, per presentare il Fondo nazionale innovazione.