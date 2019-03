Bonifica Pieve Vergonte, spesi 155 mln

(ANSA) - PIEVE VERGONTE (VCO), 4 MAR - Ad oggi sono stati spesi 155 milioni di euro, altri 200 serviranno a completare la bonifica che al momento è al 44%. Questi i dati più importanti sulla bonifica del sito chimico di Pieve Vergonte (VCO), bonifica in capo a Syndial, la società di Eni che gestisce altri interventi analoghi in tutta Italia.

In questa fase, i lavori della bonifica vedono tracciare il nuovo corso del torrente Marmazza, che decenni fa era stato deviato per passare sotto lo stabilimento: ora il corso d'acqua correrà a nord del paese per immettersi nel fiume Toce. Dopo le demolizioni, è stata completata e collaudata la bonifica dell'area di trattamento acque di falda (Taf), mentre è in corso l'ampliamento dello stesso impianto Taf e interventi per estrarre gli inquinanti dai terreni industriali.

I lavori condotti da Syndial vedono impegnate 63 imprese, 34 delle quali locali.