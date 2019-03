8 marzo alla Fondazione Torino Musei

(ANSA) - TORINO, 4 MAR - Per la giornata dell'8 marzo, Festa della Donna, la Fondazione Torino Musei offre l'ingresso libero per tutte le donne alla Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, a Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica e al Mao Museo d'Arte Orientale.

L'offerta è valida sia per le collezioni permanenti sia per le mostre in corso (esclusa la mostra I macchiaioli): a Palazzo Madama 'Madame Reali. Cultura e potere da Parigi a Torino', al Mao 'Ricami di carta. Un'antica arte cinese patrimonio immateriale dell'umanità', alla Gam 'Pittura Spazio Scultura Le collezioni del contemporaneo' e 'Laura Grisi le opere filmiche'.

Inoltre a tutte le donne che visitano alla Gam la mostra 'I macchiaioli. Arte italiana verso la modernità' viene regalato un ingresso omaggio per visitare, in qualsiasi data fino alla fine dell'esposizione, la mostra 'Madame Reali' a Palazzo Madama.

Infine, ogni museo propone inoltre una visita guidata sul tema del femminile.