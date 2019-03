Torino di corsa per ricerca sul cancro

(ANSA) - TORINO, 3 MAR - Il centro di Torino si colora di rosa per 'Just the woman I am'. Sono oltre ventimila le persone che partecipano alla corsa/camminata nata per sostenere la ricerca contro il cancro e giunta quest'anno alla sesta edizione consecutiva. Un vero e proprio record per la manifestazione, promossa dal Cus insieme con Università e Politecnico, che sta crescendo negli anni ed è ormai diventata un appuntamento fisso per il capoluogo piemontese.

Tra i partecipanti non soltanto le donne. Sono tanti gli uomini, i gruppi e le associazioni che hanno scelto di partecipare all'iniziativa. "E' stata una emozione unica, non me l'aspettavo", commenta Marilena Frare, la ventimillesima iscritta alla corsa. Soddisfatto Riccardo D'Elicio, presidente del Cus Torino, che ha dato appuntamento a tutti per i prossimi impegni di 'Just the woman I am'. L'11 marzo è previsto uno spettacolo al Teatro Carignano, il 14 aprile una manifestazione per i più piccoli sempre in piazza San Carlo. E il prossimo anno si replica, l'8 marzo.