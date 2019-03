Si apre portellone,cavalli su autostrada

(ANSA) - TORINO, 3 MAR - Paura sulla autostrada A5 Torino-Aosta, questa mattina. Due cavalli, che viaggiavano su un veicolo adibito al trasporto animali, sono usciti dallo stallo a causa dell'apertura della porta posteriore. E' accaduto al chilometro 26 tra Volpiano e San Giorgio Canavese, in direzione nord. Nessun veicolo in transito in quel momento ha investito gli animali, che sono stati recuperati poco dopo dai proprietari. Accertamenti in corso da parte della polizia stradale di Torino.