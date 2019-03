Sei partite senza subire gol,Toro-record

(ANSA) - TORINO, 3 MAR - E' record di partite consecutive senza subire reti, per il Torino, in un campionato di Serie A a girone unico. Battendo il Chievo senza incassare alcun gol, i granata hanno superato il record stabilito nel 1985. Il portiere Salvatore Sirigu è imbattuto da 557', altro record nella storia del Toro: il primato precedente apparteneva, infatti, al 'giaguaro' Luciano Castellini, portiere del Toro dell'ultimo scudetto, che, nella stagione '76-77, si fermò a 517'. Resta ancora lontano, però, il record di imbattibilità personale stabilito da Sirigu che, con la maglia del Paris Saint-Germain, nella stagione 2012/13, riuscì a non prendere gol per 949'.