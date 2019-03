Primarie Pd, code ai seggi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 3 MAR - Sono aperti da stamane alle 8 i seggi per le primarie del Pd. In Piemonte ne sono stati allestiti 317 seggi, di cui 42 a Torino. I volontari sono 1.500.

Nei 15 collegi saranno eletti 73 componenti dell'assemblea nazionale. Lunghe code si registrano sin dalla mattina.

Quasi 500 ragazzi fra i 16 e i 18 anni si sono già preregistrati per parteciparvi, e una ventina di persone si sono fatte registrare come votanti fuori sede nel seggio della stazione sciistica di Bardonecchia.

Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, voterà nella tarda mattinata in via Matteo Pescatore 7. "Le primarie del Pd sono l'unico momento in cui persone in carne e ossa possono partecipare alla vita politica di un partito, contribuendo alla scelta del segretario - è il suo appello al voto - E' un esercizio importante di democrazia che serve al Pd e all'intero sistema democratico italiano. Il mio appello è di andare a votare numerosi".