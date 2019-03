Fiamme in trattoria delle Valli di Lanzo

(ANSA) - TORINO, 3 MAR - Un incendio è divampato a Bracchiello di Ceres, nelle Valli di Lanzo, nella 'Trattoria dei passeggeri'. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che, dalle prime ore di questa mattina, sono impegnate nelle operazioni di spegnimento. Da una prima ricostruzione, sembra che il rogo, per cause ancora da accertare, sia partito dalla cucina. In pochi minuti, le fiamme si sono propagate in tutto il locale, distruggendolo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Le fiamme hanno raggiunto il tetto, che è crollato. LA strada provinciale 2 è stata chiusa, a Brachiello di Ceres, a scopo precauzionale.