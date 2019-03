Doppietta Morata fa vincere l'Atletico

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Due gol, entrambi di testa, di Alvaro Morata nel giro di tre minuti regalano all'Atletico Madrid il successo sul campo della Real Sociedad e quindi la quarta vittoria consecutiva. Pensando alla sfida di Champions di martedì 12 a Torino contro la Juventus, Diego Pablo Simeone può quindi sorridere, nonostante un problema fisico occorso a Filipe Luis che ora tiene in pensiero il tecnico in vista del match in Europa. Il tecnico dei 'Colchoneros' ha provato la squadra che potrebbe schierare a Torino, con Lemar e Morata al posto degli squalificati di Champions Partey e Diego Costa, entrambi in panchina e che dovrebbero essere impiegati sabato prossimo contro il Leganes.

Da notare che il successo di oggi dell'Atletico assume ancora più valore se si considera che la Real Sociedad era imbattuta da dieci turni.