Allegri, per titolo manca la matematica

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Siamo a +16 e in vantaggio negli scontri diretto. Indubbiamente è un vantaggio importante ma per la certezza matematica bisogna aspettare". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria a Napoli e il balzo forse decisivo in classifica. Il tecnico ha ammesso che la sua squadra nella ripresa ha molto sofferto, spiegando che "dopo l'espulsione di Pjanic, che avrei dovuto togliere alla prima ammonizione, abbiamo perso ordine. Loro invece hanno avuto forza, lo stadio li ha spinti e noi ci siamo troppo abbassati.

Di sicuro dovevamo fare meglio per lucidità e tecnica di passaggio". "Il mio futuro? Quando il presidente vorrà ne parleremo, sono contento di rimanere alla Juve ma vedremo.

Dobbiamo essere in due a dire di sì per andare avanti. Intanto concentriamoci sulle prossime partite. Intanto battiamo l'Udinese per prepararci al meglio per l'Atletico".