Accoltellato in strada,si sospetta faida

(ANSA) - TORINO, 3 MAR - Potrebbe esserci una faida tra pakistani dietro all'accoltellamento, la scorsa notte a Torino, di un 21enne. E' il sospetto degli investigatori della Questura che stanno indagando sull'agguato avvenuto poco dopo le 23 in corso Principe Oddone all'angolo con lungo Dora Napoli. La vittima è stata trasportata dal 118 all'ospedale San Giovanni Bosco con diverse ferite al fianco. Non è in pericolo di vita.

Gli agenti della Squadra Mobile stanno visionando i filmati delle telecamere della zona per ricostruire l'accaduto e stanno esaminando il cellulare del 21enne per riuscire a capire con chi fosse ieri sera. Senza domicilio, non si esclude che il ragazzo fosse ospite da qualcuno nel borgo.