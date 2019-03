Ucciso in riva Po, scatta falso allarme

(ANSA) - TORINO - 2 MAR - C'è apprensione a Torino dopo l'omicidio, sabato 23 febbraio, di Stefano Leo, il trentatreenne sgozzato in lungo Po Machiavelli, vicino a Piazza Vittorio Veneto. Stamani una donna residente in corso San Maurizio ha contattato le forze dell'ordine per segnalare la presenza di un uomo che si aggirava "con fare sospetto" nei pressi della scena del delitto. Immediato l'intervento della polizia, arrivata con due volanti e due moto di servizio che hanno perlustrato la zona. Al momento sembra essersi trattato di un falso allarme.

A indagare sull'omicidio sono i carabinieri, che ieri hanno effettuato un sopralluogo completare la ricostruzione dell'accaduto. A quanto si apprende, ad ammazzare Stefano Leo con un taglio netto alla gola è stato un uomo sulla trentina, con i capelli lunghi e rasati ai lati.