Tenta di uccidere fidanzata, arrestato

(ANSA) - TORINO, 2 MAR - Un italiano di 30 anni è stato arrestato a Torino con l'accusa di avere tentato di uccidere la fidanzata a coltellate. Il fatto si è verificato in un appartamento Atc in via Lamberto De Bernardi, in zona Mirafiori, dove la coppia si era insediata quattro giorni fa. A dare l'allarme sono stati i vicini che avevano sentito delle urla provenire dall'alloggio. A quanto risulta, l'uomo era ubriaco. La donna è stata portata in ospedale.