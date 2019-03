Precipita sul Monte Rama, morto 66enne

(ANSA) - TORINO, 2 MAR - Un escursionista di 66 anni è morto precipitando lungo le pendici del Monte Rama (2.437 metri) tra i comuni di Frassinetto e Ingria, nel Torinese. Lo rende noto il soccorso alpino, che ha inviato sul posto l'eliambulanza del 118 con una squadra di tecnici a terra di supporto. Il medico dell'equipe non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, residente a Villarfocchiardo (Torino).

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'uomo era impegnato con un compagno lungo un versante impervio quando è scivolato, probabilmente su alcune zolle erbose, precipitando al fondo di un vallone.

In seguito alle autorizzazioni del magistrato, la salma è stata prelevata e consegnata ai carabinieri.