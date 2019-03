Anarchici, il 30/3 bloccheremo Torino

(ANSA) - TORINO, 2 MAR - "Se qualcuno pensava che sarebbe finita qui, sabato 30 marzo bloccheremo la città". E' l'annuncio, lanciato su pagine di internet di area antagonista, di una manifestazione che si terrà a Torino dopo la scarcerazione di alcuni anarchici e la caduta del reato di "associazione sovversiva" ipotizzato dalla procura del capoluogo piemontese.

"Pensano - si legge in un testo che contiene riferimenti alla polizia, agli organi di informazione e alla sindaca Chiara Appendino - che tutto si cancelli con un mezzo esito positivo di una delle tante udienze di riesame che affrontiamo? L'Asilo è stato sgomberato per farne un buco nero circondato da celere in attesa di finanziamenti per il sordido profitto dei padroni della città e il gaudio della sceriffa pentastellata. Pensa costei che tutto si cancelli solo perché da qualche stanza della questura le hanno detto di essere più prudente con le dichiarazioni?".