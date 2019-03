Allegri:Ronaldo sta bene,domani giocherà

(ANSA) - TORINO, 2 MAR - "Ronaldo sta bene, si è allenato e domani giocherà". Lo rivela Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta della Juventus contro il Napoli. Problema alla caviglia superato, quindi, per il portoghese, che sarà regolarmente in campo. "Khedira farà dei controlli, al momento non ci sono date di rientro - ha aggiunto -, Douglas Costa speriamo di recuperarlo per l'Atletico Madrid. Gli altri tutti fuori, Cuadrado è fuori lista ed è lontano dal rientro: l'unico recupero possibile in vista del 12 marzo", data del ritorno in Champions con l'Atletico Madrid, "è Douglas Costa".