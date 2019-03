(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Percorsi di prevenzione ed educazione alla salute, terapie e riabilitazione per i pazienti in età evolutiva, nella stessa struttura fuori dagli ospedali, con arredi gradevoli e un giardino. E' quanto offre 'Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi' creata dall'Asl Città di Torino in via Gorizia 112. Sarà aperta al pubblico da lunedì prossimo ed è articolata in tre aree: 'accoglienza' con una sala di formazione, 'recupero funzionale' con ausilioteca, palestra per la psicomotricità, ambulatori medici e fisioterapici, logopedia; 'servizi integrati', comprende l'ambulatorio infermieristico e altri studi medici. La struttura è stata presentata oggi dal direttore generale dell'Asl di Torino, Valerio Alberti, dall'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta e dal presidente della Regione Sergio Chiamparino. "E' un segnale di grande modernità - ha detto Chiamparino - nella direzione di avere una rete integrata tra le realtà ospedaliere e le strutture territoriali".