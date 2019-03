Torino, Amiat festeggia 50 anni

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Gli 11 loghi celebrativi per i 50 anni di Amiat, fra i quali è stato scelto quello che per tutto l'anno comparirà sui mezzi dell'azienda per la raccolta rifiuti e che caratterizzerà una nuova campagna di comunicazione, sono stati esposti in anteprima al Museo A Come Ambiente. Fino al 31 marzo, infatti, il MAcA presenta il lavoro realizzato da 27 studenti del Politecnico nell'ambito delle celebrazioni dell'anniversario Amiat, bozzetti poi presenti nella mostra che sarà allestita a maggio in piazza Castello dove sarà ripercorsa la storia dell'azienda anche attraverso i suoi mezzi e le testimonianze di dipendenti di oggi e di ieri. Al MAcA sono inoltre proposte la presentazione della nuova mascotte Taurino il Netturbino e laboratori per i più piccoli.

"L'educazione ambientale - spiega il presidente di Amiat Gruppo Iren, Christian Aimaro - è tra i nostri argomenti principali e siamo contenti che questo passi anche attraverso una campagna legata a un logo che unisce la nostra storia e il nostro futuro".