Tav: Toninelli, supplemento negativo

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "L'ulteriore supplemento della analisi costi benefici sul Tav Torino-Lione, che riguarda solo la parte italiana del tunnel di base e la tratta nazionale, è stato prodotto dal gruppo di lavoro del professor Ponti su uno specifico input giunto non dalla Presidenza del Consiglio"."Il risultato è comunque molto negativo - circa -2,5 miliardi nello scenario realistico". E' quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Il risultato è comunque molto negativo - circa -2,5 miliardi nello scenario realistico, peraltro con una incidenza nettamente inferiore delle mancate accise incassate dallo Stato - e ciò nonostante si considerino i costi dell'investimento al netto dei fondi Ue che, tuttavia, arriveranno eventualmente in massima parte solo a consuntivo", aggiunge il Mit.