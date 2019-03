Tav, Foietta consulente della Regione

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Paolo Foietta, commissario di governo per la Torino-Lione a cui non è stato rinnovato l'incarico, continuerà ad occuparsi di Tav. Su proposta del presidente Sergio Chiamparino, la giunta della Regione Piemonte ha assegnato all'architetto una collaborazione per svolgere "attività di presidio strategico e aggiornamento sugli sviluppi dell'adeguamento dell'asse ferroviario" negli ultimi mesi al centro del dibattito politico.

Da lunedì, l'architetto Foietta sarà in aspettativa dal Csi, ente di cui è dirigente, per svolgere il nuovo incarico, della durata trimestrale. Tra le attività affidategli, quella di mantenere in vita l'Osservatorio per la Torino-Lione e portarne avanti l'attività in qualità di portavoce.