Superottimisti, videoinstallazione l'8/3

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Un'installazione in divenire, con un allestimento che dal 21 febbraio fino al 7 marzo continuerà a crescere. Un oggetto al giorno in più per ricreare un interno borghese anni '70, un tinello da casa della nonna. E' l'iniziativa dell'Archivio Superottimisti, che raccoglie pellicole amatoriali e familiari in Super8 per salvare la memoria privata delle famiglie.

L'installazione con immagini dall'archivio dedicata al mondo femminile sarà completa l'8 marzo nei Luoghi Comuni San Salvario, spazio espositivo L'OFFicina - arte contemporanea, dove saranno proiettati filmini con un evento serale gratuito di sonorizzazione dal vivo a cura del quartetto d'archi al femminile Archidee. Dal 9 marzo fino al 19 ci sarà un movimento contrario: l'installazione sarà smontata giorno per giorno, fino ad arrivare alla sola proiezione.