(ANSA) - TORINO, 1 MAR - A cinque mesi dall'inizio della stagione lirica, il Teatro Regio di Torino registra un record di biglietteria, con circa il 15,8% in più rispetto alle ultime stagioni. Tra opere, balletti e concerti, in cinque mesi sono stati presentati 9 spettacoli con oltre 80mila persone paganti in teatro e più di 25 date sold-out, il miglior risultato delle ultime Stagioni. Di queste presenze, 74.628 si riferiscono ai soli spettacoli d'opera e balletto. Nello stesso periodo la Stagione 2017-2018 aveva registrato 65.780 presenze, nella 2016-2017 63.076. "Questo primo e importante risultato della nuova gestione - dichiara il sovrintendente del Regio, William Graziosi - è il frutto di azioni mirate a consolidare la posizione del Teatro e rafforzare il legame con il suo pubblico. Un processo di rinnovamento ampio mirato a preservare l'eccellenza di un teatro che a giorni presenterà ai Soci fondatori anche un nuovo strumento di lavoro, un Piano Industriale e di Sviluppo".