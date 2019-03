Primarie Pd, 317 seggi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Con 1.500 volontari e 317 seggi di cui 42 a Torino, il Piemonte è pronto al voto per le primarie Pd di domenica. Nei 15 collegi saranno eletti 73 componenti dell'assemblea nazionale. Quasi 500 ragazzi fra i 16 e i 18 anni si sono già preregistrati per parteciparvi, e una ventina di persone si sono fatte registrare come votanti fuori sede nel seggio della stazione sciistica di Bardonecchia. I dati sono stati diffusi oggi dal segretario regionale Paolo Furia, con la vice Monica Canalis e la responsabile organizzativa Anna Cuntrò.

"Con le primarie - rimarca Furia - chiuderemo una fase lunga e complessa. In vista degli importanti appuntamenti elettorali della primavera, è importante avere una leadership riconosciuta e una dinamica interna risolta". "Sono certa - aggiunge Canalis - che dalle urne uscirà un Pd rinnovato, unito e non più litigioso".

Fra le curiosità, alcuni seggi allestiti in teatri, biblioteche e caffetterie, e uno anche in un imbarcadero con vista sul LagoMaggiore, a Ghiera, nel Vco.