Piogge -62%, febbraio caldo record

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Record di caldo degli ultimi 60 anni in Piemonte per il mese di febbraio. Lo ha certificato Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) mercoledì scorso, 27 febbraio, quando la temperatura media sulla regione è stata di 11.3 gradi e la media delle massime ha raggiunto i 17.2 gradi. In 19 termometri della rete automatica è stato registrato un nuovo primato assoluto per l'intera stagione invernale, con un picco di 23.8 gradi a Bergalli (Cuneo).

Anche il mese di marzo è iniziato con caldo da primavera avanzata e venti forti in montagna: raffiche fino a 134.6 kmh sulla Gran Vaudala, tra Piemonte e Valle d'Aosta, 106 sul monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino), 91,8 a Susa, 77.7 sul Colle Barant, nel Pinerolese.

Molto pesante il deficit di piogge, -62% dall'inizio dell'anno. Oggi - prevede Arpa - "ultimo giorno con un'anomalia termica positiva di 8 gradi. Ma le temperature anomale potrebbero persistere, anche se informa più attenuata, almeno fino alla metà della prossima settimana".