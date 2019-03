P.za San Carlo, abbreviato banda spray

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Saranno processati con rito abbreviato i quattro giovani di origini marocchine accusati di aver fatto parte della 'banda dello spray' che la sera del 3 giugno 2017, a scopo di rapina, scatenò il panico tra la folla in Piazza San Carlo a Torino durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions League.

La richiesta è stata formalizzata oggi in tribunale.

L'udienza è stata aggiornata al 25 marzo, quando prenderanno la parola i pubblici ministeri per la requisitoria. Tra i reati di cui devono rispondere i quattro spicca l'omicidio preterintenzionale per i casi di Erika Pioletti e Marisa Amato, le due donne decedute per le ferite riportate quella sera.