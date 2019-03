Nuova opera nei giardini Lamarmora

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Una nuova opera di Rodolfo Marasciuolo, giardiniere-artista della Città di Torino, è stata installata in mezzo alle viole del pensiero nell'aiuola lato via Cernaia degli storici giardini Lamarmora, come tappa di un percorso narrativo partito alcuni anni fa.

Si tratta di una raffinata damina d'altri tempi, tutta bianca, che con un innaffiatoio bagna le aiuole riparandosi dal sole con un ombrellino. Precedentemente Marasciuolo aveva realizzato pochi metri più in la un uomo del secolo scorso in attesa seduto su una panchina della sua amata, poi i due insieme a bordo di una bicicletta, con un gatto nel cestino, e, infine, innamorati e felici affacciati ad una finestra.

Una serie di opere che da anni riscuote notevole successo da parte di turisti e cittadini. "Con orgoglio - spiega una nota - la Città di Torino si avvale dell'abilità di giardinieri ricchi di fantasia, che, di volta in volta, in base alle diverse esigenze, inventano e costruiscono opere di valore estetico, destinate a durare nel tempo".