(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Con 16.020 immatricolazioni, il 20% in più rispetto allo stesso mese del 2018, prosegue a febbraio il trend positivo del mercato delle due ruote in Italia. Sono gli scooter a trascinare le vendite con 8.181 unità immatricolate (+30,3%), mentre le moto con 7.839 pezzi venduti ottengono un buon +10,9%. Lieve decremento invece per le vendite dei 'cinquantini', (-1,8% con 1.093 registrazioni). I dati sono di Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori.

"Il nostro mercato mostra numeri positivi nonostante il quadro economico negativo", commenta il presidente di Confindustria Ancma, Andrea Dell'Orto. "Scooter e moto sono in progresso, ciò significa che aumenta la sensibilità verso la mobilità sostenibile. Siamo in attesa che diventino operativi gli incentivi per le 2 ruote elettriche che, seppure ancora nicchia, mostrano notevole potenzialità di crescita", conclude ricordando anche le aspettative di riforma del Codice della Strada, che può sbloccare numerose questioni rilevanti".