'Le sigarette?' Le regalo... Denunciata

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Oltre 107 chili di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati negli ultimi mesi dalla guardia di finanza all'aeroporto di Torino. Numeri decisamente in crescita rispetto agli anni passati. La maggior parte delle persone fermate, una decina, proviene da Paesi del nord Africa e dell'Est Europa, Moldavia e Armenia in particolare, individuati anche Cinesi ed alcuni sudamericani. Sono stati denunciati per contrabbando.

Tra i fermati una donna di nazionalità congolese proveniente dalla Tunisia che, per evitare i controlli, ha abbandonato il suo enorme trolley sul nastro trasportatore della riconsegna bagagli per alcune ore, aspettando il momento giusto per uscire dallo scalo. Quando si è decisa ad uscire, è stata fermata dai Finanzieri; all'interno del suo voluminoso trolley, sono stati rinvenuti oltre 56 chilogrammi di sigarette di contrabbando che, a suo dire, "regalava agli amici...".