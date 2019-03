F1: Barcellona, J.Elkann in box Ferrari

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Il presidente della Ferrari John Elkann è in visita ai box Ferrari sul circuito di Montmelò. a Barcellona, dove i team di formula uno anche oggi stanno svolgendo dei test. Giubbotto rosso della scuderia e cappellino, Elkann ha seguito la vettura di Sebastian Vettel, che dopo la prima ora di prove aveva ottenuto il sesto tempo in 1'19"775.

Quello migliore era stato invece dello spagnolo Carlos Sainz jr, su McLaren in 1'17"851.