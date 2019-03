Assessore Torino, aspettiamo garanzie

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - "Al momento nessuno ci ha ancora detto nulla, né in positivo né in negativo, si aspetta che il Governo dia delle garanzie, certo se non le darà dovranno dirci perché". Così, a margine della consegna delle Pergamene dello Sport della Città di Torino, l'assessore comunale allo Sport Roberto Finardi a proposito delle Atp Finals.

"Aspettiamo di vedere cosa succede, ad oggi è tutto fermo - ribadisce Finardi -. Se ci diranno di no chiederemo il motivo, perché se adesso ogni cosa che proponiamo deve esser destinata a passare sotto le forche caudine ce lo dicano prima, visto che all'inizio avevano dichiarato la loro disponibilità e c'è stato un lavoro di tutta la città per arrivare al risultato".