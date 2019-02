Toninelli, su Tav prossima settimana

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Entro la prossima decisione ci sara' una decisione" sulla Tav, "questo e' certo". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a margine di un evento al Mit. "Nei prossimi giorni, prossime ore, facciamo un incontro con Conte e i due vicepremier e chiariremo tutto e, nonostante punto di partenza distanti troveremo una soluzione", ha aggiunto.

"I bandi Telt se dovessero partire rappresentano una ricognizione per 6 mesi. Non partono i bandi ma parte solo una ricognizione", aggiunge il ministro Toninelli. "Se riusciamo, e ci riusciremo, a chiudere" sulla Tav "entro la prossima settimana, non avremo neanche il problema dei bandi", ha aggiunto.