'Sanremo The Story' in mostra a Torino

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - La storia del Festival di Sanremo, raccontata attraverso documenti inediti, cimeli, strumenti musicali, video, dischi e giornali dell'epoca. Dal 2 al 24 marzo viene allestita nel parco commerciale Dora, in via Livorno a Torino, 'Sanremo The Story', la mostra itinerante che racconta il festival dal 1951 a oggi. Saranno sistemati 7 monitor touch per l'ascolto di brani con l'utilizzo di cuffie, un'ampia varietà di teche con 45 e 33 giri, 30 quadri con locandine storiche delle edizioni del Festival, 70 bacheche. 'Sanremo The Story' nasce da un'idea di Pepi Morgia, scomparso nel settembre 2011, direttore del 'Museo della canzone' e apprezzato regista e light designer. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì 9.30-12.30 e 16.30-19.30, sabato e domenica 11-20. Ingresso libero con offerta minima di 1 Euro che verrà interamente devoluta per sostenere il progetto 'Alternanza Scuola Lavoro' del Liceo Classico Musicale 'Camillo Benso Conte di Cavour' di Torino, i cui allievi forniranno il servizio di guida.