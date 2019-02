Reggia Venaria, restauro Fontana Ercole

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - A vent'anni dall'avvio del restauro della Reggia di Venaria, il più rilevante cantiere d'Europa per i beni culturali, i lavori si concludono con il restauro della Fontana d'Ercole. Il monumentale complesso di giochi d'acqua, realizzato tra il 1669 e il 1672 da Amedeo di Castellamonte, tornerà all'antico splendore nella primavera 2020, al termine di un restauro del valore di 3 milioni di euro.

Il complesso restauro, frutto di ricerche durate anni, è opera dell'architetto progettista Gianfranco Gritella. "Si tratta di un'opera di inestimabile valore storico - commenta - e il suo recupero restituisce ai visitatori della Reggia una fontana costruita per emozionare".

A finanziarlo è la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Culturali di Torino, che riunisce 30 soggetti privati con il sostegno della Compagnia di San Paolo, di Intesa Sanpaolo e della stessa Reggia di Venaria. Il cantiere per il ripristino della Fontana è attualmente il più grande cantiere in Piemonte e tra i principali in Italia.