Pusher patteggia, giudice gli ridà soldi

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Ha patteggiato una pena di 2 anni e 6 mesi per detenzione di stupefacenti e il Tribunale di Torino gli ha restituito 15mila euro sequestrati al momento dell'arresto. È successo questa mattina a un 20enne nato a Torino, difeso dall'avvocato Antonio Genovese, che fu arrestato dopo la morte per overdose di un 42enne tossicodipendente avvenuta a fine luglio in un commissariato cittadino.

Il giovane, indagato all'inizio per morte come conseguenza della cessione di droga, era stato prosciolto da questa ipotesi di reato, ma è rimasta in piedi l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente perché era stato trovato in possesso di circa 38 grammi di cocaina. Al momento dei controlli gli erano stati sequestrati anche 15mila euro di dubbia provenienza, ma il gup ha seguito le ultime sentenze della Cassazione secondo la quale deve sussistere un "nesso di pertinenzialità" tra il reato e la somma di denaro. Per questa ragione i 15mila euro sono stati dissequestrati.