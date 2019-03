Niente prenotazioni mediche, sciopero

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - I lavoratori del servizio di prenotazione Sovra Cup Piemonte hanno sciopero oggi bloccando tutta l'attività e hanno manifestato davanti all'assessorato regionale alla Sanità.

"La società Diamante, che aveva l'appalto, ha aperto a gennaio la procedura fallimentare. Telecom aveva deciso di affidare l'incarico a una nuova società, ma non sono stati pagati gli ultimi due stipendi, il Tfr, le ferie e i permessi accumulati. Ci sono lavoratori che devono avere quasi 8.000 euro", spiega Marco Prina della Filcams Cgil.

Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta in assessorato, un nuovo incontro è previsto per il 21 marzo.

"Bisogna tutelare un servizio pubblico importante - sostengono i sindacati - visto che le nostre prenotazioni telefoniche e le mail sono utili ad abbattere le liste d'attesa".

I lavoratori sono 60, di cui 50 a Torino e gli altri a Novara.