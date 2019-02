Juve: Chiellini, a Napoli per ko finale

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - "All'Atletico dobbiamo dedicare un piccolo pensiero tutti i giorni, senza che però diventi opprimente. E a Napoli andiamo per la vittoria che sarebbe un ko quasi definitivo al campionato ma anche per trovare la prestazione che ci da slancio per la Champions". Così il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini. "Il Napoli sta facendo una grande stagione - ha aggiunto il difensore bianconero - ma la Juventus ha un cammino straordinario".