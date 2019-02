Juve: Allegri sparisce dai social

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Da questa mattina non c'è più traccia dai social network dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Tutti i profili appaiono cancellati, sia su Twitter sia su Instagram. Una sorpresa apparentemente inspiegabile dal momento che il tecnico bianconero è sempre stato molto attivo sui social, con l'immancabile commento nelle immediate ore di ogni dopo-partita e altre interventi in iniziative educative o di solidarietà.