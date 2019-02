Genitori rivale feriti, condanna 13 anni

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Avevano cercato di investire con l'auto i genitori del rivale in amore poi li avevano presi a coltellate e a colpi di martello. Tutto per una donna contesa tra due giovani uomini. Per questo il Tribunale di Torino ha condannato a 13 anni e 6 mesi di carcere Antonino e Filippo Scaletta, padre e figlio di 65 e 35 anni, accusati di tentato omicidio. I giudici della terza sezione penale hanno condannato gli imputati, difesi dall'avvocato Davide Vettorello, a risarcire le vittime (assistite dall'avvocato Ombretta Gatti) con una provvisionale di 60 mila euro in totale. L'aggressione era avvenuta la sera del 24 giugno scorso sulla collina di Torino per colpire padre e madre del rivale in amore di Filippo Scaletta.

Il figlio della coppia di anziani, difeso dall'avvocato Erik Galimi, era finito a processo per stalking nei confronti della donna contesa, ma è stato assolto il 16 gennaio. La giovane, una trentenne di origine moldava, è stata invece indagata per favoreggiamento.