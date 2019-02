Fondazione Crt, Stati Generali Cultura

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - La Fondazione Crt riunisce domani gli Stati generali della Cultura per mettere a punto le strategie per il prossimo decennio. Saranno presenti più di cento rappresentanti di musei e associazioni del Piemonte.

"La Fondazione Crt ha investito finora mezzo miliardo di euro per l'arte e la cultura, volano fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la promozione, anche turistica, di Torino, del Piemonte e della Valle d'Aosta" spiega il presidente Giovanni Quaglia. "Abbiamo reso possibili i restauri di oltre 2.500 beni storici, artistici e architettonici, la realizzazione di 3.500 eventi di musica, teatro e danza e di un migliaio di mostre, con un'attenzione speciale per l'arte contemporanea culminata con la creazione delle Ogr. Abbiamo investito 55 milioni per le residenze reali, 40 nell'ultimo decennio per il sistema museale e 28 per il sostegno alle produzioni nazionali e ai grandi eventi. È a partire da questi numeri che si apre la riflessione sulle strategie per il futuro, guardando alle nuove sfide".