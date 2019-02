Fiom, sciopero alla Mopar di Volvera

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - I lavoratori della Mopar di Volvera (Fca) al termine dell'assemblea sindacale hanno incrociato le braccia. L'adesione - secondo la Fiom - è stata superiore all'85% e lo sciopero si protrarrà fino alle fine dei turni. Lo sciopero rientra fra le iniziative decise dopo la rottura della trattativa per il contratto.

"Il piano industriale presentato da Fca - affermano di Lazzi segretario provinciale della Fiom e Bruno Ieraci responsabile della Mopar per la Fiom - è insufficiente e non offre garanzie per i lavoratori: servono maggiori investimenti e un maggiore impegno della proprietà per gli stabilimenti torinesi. A Torino siamo al disastro annunciato, Carrozzeria e Maserati sono fermi e tutti i settori di Mirafiori stanno facendo cassa integrazione. Anche le aziende dell'indotto iniziano ad avere problemi. Il Governo faccia la sua parte e convochi un tavolo con la proprietà e le organizzazioni sindacali". (ANSA).